Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Секретаря СНБО Рустема Умерова.
Что говорит Умеров о встрече в Майами?
По итогам работы украинской делегации во Флориде Рустем Умеров имел телефонный разговор с Президентом Украины.
За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки,
– сообщил он.
Секретарь СНБО выразил благодарность американской стороне за конструктив и партнерский подход. Переговорщики договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса.
"Готовим полный доклад и в ближайшее время представим его Президенту лично во время встречи в Европе, куда вместе с переговорной группой уже отправляемся", – подытожил Умеров.
Как прошли переговоры во Флориде?
К слову, Зеленский сообщил о разговоре с лидером Финляндии, в контексте которого сообщил о работе украинской делегации в США. Он подчеркнул, что переговоры прошли "очень конструктивно".
В начале Секретарь СНБО говорил, что Киев ожидает продуктивную встречу. По словам Умерова, она и стала такой.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры между Украиной и США были продуктивными, но еще есть над чем работать. США стремятся, чтобы Украина стала безопасной страной несмотря на сложность процесса.