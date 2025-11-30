Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Общественного из зала переговоров в Майами.

Смотрите также "Обсуждаем будущее Украины": первые заявления из Майами, где проходит встреча Украины и США

Как Рубио подытожил переговоры?

Марко Рубио подчеркнул, что США хотят, чтобы Украина не только была безопасной страной, но и чтобы там началась эра процветания.

Перед нами еще много работы, но сегодняшняя сессия была достаточно продуктивна. Мы остаемся реалистами относительно того, как сложно это все выглядит,

– сказал дипломат.

По его словам, делегациям еще есть, над чем работать. Рубио вспомнил о визите Виткоффа в Москву на следующей неделе, где тот будет иметь встречу с представителями России. Госсекретарь отметил, что США понимают взгляд Кремля также.

Какие состоялась встреча в Майами?