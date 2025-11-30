Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Общественного из зала переговоров в Майами.
Как Рубио подытожил переговоры?
Марко Рубио подчеркнул, что США хотят, чтобы Украина не только была безопасной страной, но и чтобы там началась эра процветания.
Перед нами еще много работы, но сегодняшняя сессия была достаточно продуктивна. Мы остаемся реалистами относительно того, как сложно это все выглядит,
– сказал дипломат.
По его словам, делегациям еще есть, над чем работать. Рубио вспомнил о визите Виткоффа в Москву на следующей неделе, где тот будет иметь встречу с представителями России. Госсекретарь отметил, что США понимают взгляд Кремля также.
Какие состоялась встреча в Майами?
В Майами 30 ноября состоялась встреча украинской делегации с представителями США. На ней должны согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
После открытой части встречи представители делегаций отошли на перерыв. Он длился почти 2 часа.
Вторая часть встречи прошла в закрытом формате. В ней принимали участие с украинской стороны секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, а с американской – государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.