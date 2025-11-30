Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Суспільного із зали переговорів у Маямі.
Як Рубіо підсумував переговори?
Марко Рубіо підкреслив, що США хочуть, щоб Україна не лише була безпечною країною, але й щоб там розпочалася ера процвітання.
Перед нами ще багато роботи, але сьогоднішня сесія була досить продуктивна. Ми залишаємось реалістами щодо того, як складно це все виглядає,
– сказав дипломат.
За його словами, делегаціям ще є, над чим працювати. Рубіо згадав про візит Віткоффа до Москви наступного тижня, де той матиме зустріч з представниками Росії. Держсекретар зауважив, що США розуміють погляд Кремля також.
Які відбулася зустріч у Маямі?
У Маямі 30 листопада відбулася зустріч української делегації з представниками США. На ній повинні узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.
Після відкритої частини зустрічі представники делегацій відійшли на перерву. Вона тривала майже 2 години.
Друга частина зустрічі пройшла у закритому форматі. У ній брали участь з українського боку секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький, а з американської – державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.