Мадуро може переїхати до Катару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Навіщо США видворяти Мадуро з Венесуели?

За даними джерел, наближених до адміністрації, держсекретар Марко Рубіо запропонував розглянути можливість переїзду 63-річного Мадуро до Катару.

Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ люблять робити подібні речі. Це допомагає налагоджувати стосунки зі США,

– повідомляє джерело.

При цьому підкреслюється, що Мадуро наразі не планує купівлю нерухомості в Досі – розгляд Катару як потенційного притулку є виключно політичним кроком. Раніше Катар уже виступав посередником у мирних переговорах, зокрема між Ізраїлем та ХАМАС, та приймав високопоставлених лідерів у кризових регіонах.

Минулого тижня Трамп провів переговори з Мадуро, вимагаючи його відставки. Лідер Венесуели запропонував передати повноваження віце-президенту та отримати амністію для себе й найближчих союзників.

Водночас адміністрація США визнала Мадуро та його оточення членами іноземної терористичної організації, що стало підставою для ударів по човнах у Карибському морі, підозрюваних у наркоторгівлі. Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт пояснила ці дії "самообороною для захисту американців та життєво важливих інтересів Сполучених Штатів".

Що відбувається навколо Венесуели?