Мадуро може переїхати до Катару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
Навіщо США видворяти Мадуро з Венесуели?
За даними джерел, наближених до адміністрації, держсекретар Марко Рубіо запропонував розглянути можливість переїзду 63-річного Мадуро до Катару.
Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ люблять робити подібні речі. Це допомагає налагоджувати стосунки зі США,
– повідомляє джерело.
При цьому підкреслюється, що Мадуро наразі не планує купівлю нерухомості в Досі – розгляд Катару як потенційного притулку є виключно політичним кроком. Раніше Катар уже виступав посередником у мирних переговорах, зокрема між Ізраїлем та ХАМАС, та приймав високопоставлених лідерів у кризових регіонах.
Минулого тижня Трамп провів переговори з Мадуро, вимагаючи його відставки. Лідер Венесуели запропонував передати повноваження віце-президенту та отримати амністію для себе й найближчих союзників.
Водночас адміністрація США визнала Мадуро та його оточення членами іноземної терористичної організації, що стало підставою для ударів по човнах у Карибському морі, підозрюваних у наркоторгівлі. Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт пояснила ці дії "самообороною для захисту американців та життєво важливих інтересів Сполучених Штатів".
Що відбувається навколо Венесуели?
Авіаносець USS Gerald R. Ford прибув у Карибське море для посилення військової присутності США біля берегів Венесуели. Офіційно США аргументують присутність боротьбою з наркокартелями, проте це також розглядається як тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив про початок масштабної військової операції "Південний спис" біля Венесуели. Місія спрямована на боротьбу з наркотрафіком. Відповідний наказ віддав американський президент Дональд Трамп.
Адміністрація Дональда Трампа визнала президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд членами іноземної терористичної організації.
Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Це рішення стосується всіх авіакомпаній.