Як повідомляють джерела, Трамп розраховує, що такий тиск змусить Мадуро залишити посаду та розширить можливості США для впливу на ситуацію у країні. Про це пише CNN, передає 24 Канал.

За що Мадуро визнали терористом?

Ніколаса Мадуро та його близьке оточення пов'язують із "Картелем сонць" (Cartel de los Soles) – організацією, яка контролює наркоторгівлю у венесуельських збройних силах та постачає наркотики до США і Європи.

До слова, 17 листопада, держсекретар США Марко Рубіо повідомив у X, що Вашингтон планує визнати "Картель сонць" терористичною організацією під керівництвом Мадуро.

Раніше, під час першого терміну Трампа, американський уряд уже звинувачував посадовця та інших високопоставлених венесуельських чиновників у наркоторгівлі, корупції та тероризмі.

Під керівництвом Мадуро країна пережила глибоку економічну кризу, яку посилили американські санкції. Він перебуває у міжнародній ізоляції, демонструє підтримку Росії та неодноразово звинувачував США у втручанні в конфлікт в Україні.

Натомість свою причетність до наркобізнесу венесуельський президент категорично заперечує.

До речі, ситуацію у Венесуелі коментував й очільник ГУР Кирило Буданов. Він переконаний, що найближчим часом світ буде спостерігати за долею режимів, які ігнорують цивілізовані правила та використовують наркотики й нафту як інструменти впливу.

Загострення відносин між США та Венесуелою: що відомо