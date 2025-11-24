Как сообщают источники, Трамп рассчитывает, что такое давление заставит Мадуро покинуть пост и расширит возможности США для влияния на ситуацию в стране. Об этом пишет CNN, передает 24 Канал.
К теме Готов ли Трамп начать войну с Венесуэлой: политический деятель из США объяснил его замысел
За что Мадуро признали террористом?
Николаса Мадуро и его близкое окружение связывают с "Картелем солнц" (Cartel de los Soles) – организацией, которая контролирует наркоторговлю в венесуэльских вооруженных силах и поставляет наркотики в США и Европу.
К слову, 17 ноября, госсекретарь США Марко Рубио сообщил в X, что Вашингтон планирует признать "Картель солнц" террористической организацией под руководством Мадуро.
Ранее, во время первого срока Трампа, американское правительство уже обвиняло чиновника и других высокопоставленных венесуэльских чиновников в наркоторговле, коррупции и терроризме.
Под руководством Мадуро страна пережила глубокий экономический кризис, который усилили американские санкции. Он находится в международной изоляции, демонстрирует поддержку России и неоднократно обвинял США во вмешательстве в конфликт в Украине.
Зато свою причастность к наркобизнесу венесуэльский президент категорически отрицает.
Кстати, ситуацию в Венесуэле комментировал и глава ГУР Кирилл Буданов. Он убежден, что в ближайшее время мир будет наблюдать за судьбой режимов, которые игнорируют цивилизованные правила и используют наркотики и нефть как инструменты влияния.
Обострение отношений между США и Венесуэлой: что известно
По данным NYT, администрация Трампа проработала несколько сценариев военных действий против Венесуэлы, включая удары по военным объектам, охраняющих президента Мадуро, и захватом контроля над нефтяными активами страны.
Президент США не готов утверждать операции, которые угрожают жизни военных или могут обернуться унижением в случае провала, однако некоторые чиновники настаивают на решительном сценарии – свержении Мадуро.
Помощники Трампа ищут правовое обоснование для возможного удара без одобрения Конгресса, аргументируя, что Мадуро и его окружение являются ключевыми фигурами наркокартеля. Это могло бы сделать его законной военной целью, несмотря на давний запрет США на убийство иностранных лидеров.
В то же время в Карибское море прибыл авианосец USS Gerald R. Ford, что позволяет штатам нарастить военное присутствие в регионе до примерно 12 тысяч человек на почти десяти кораблях.
Официально в Вашингтоне заявляют о борьбе с наркокартелями, но развертывание авианосца воспринимается как усиление давления на Мадуро.