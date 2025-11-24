Как сообщают источники, Трамп рассчитывает, что такое давление заставит Мадуро покинуть пост и расширит возможности США для влияния на ситуацию в стране. Об этом пишет CNN, передает 24 Канал.

За что Мадуро признали террористом?

Николаса Мадуро и его близкое окружение связывают с "Картелем солнц" (Cartel de los Soles) – организацией, которая контролирует наркоторговлю в венесуэльских вооруженных силах и поставляет наркотики в США и Европу.

К слову, 17 ноября, госсекретарь США Марко Рубио сообщил в X, что Вашингтон планирует признать "Картель солнц" террористической организацией под руководством Мадуро.

Ранее, во время первого срока Трампа, американское правительство уже обвиняло чиновника и других высокопоставленных венесуэльских чиновников в наркоторговле, коррупции и терроризме.

Под руководством Мадуро страна пережила глубокий экономический кризис, который усилили американские санкции. Он находится в международной изоляции, демонстрирует поддержку России и неоднократно обвинял США во вмешательстве в конфликт в Украине.

Зато свою причастность к наркобизнесу венесуэльский президент категорически отрицает.

Кстати, ситуацию в Венесуэле комментировал и глава ГУР Кирилл Буданов. Он убежден, что в ближайшее время мир будет наблюдать за судьбой режимов, которые игнорируют цивилизованные правила и используют наркотики и нефть как инструменты влияния.

