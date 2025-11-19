Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал 24 Каналу о ситуации вокруг Венесуэлы. Глава разведки объяснил, как могут действовать Соединенные Штаты в отношении этой страны.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Какой цели США пытаются достичь, оказывая давление на Венесуэлу?

Буданов отметил, что в Венесуэле складывается очень интересная ситуация, которая развивается динамично. Эта тенденция будет сохранена на ближайшее время.

Значительные силы американского флота уже подошли к операционным районам, из которых можно действовать по территории Венесуэлы. Речь идет о группировке морской пехоты США. Также развернуты полевые госпитали и технически все готово для операции,

– подчеркнул глава ГУР МО.

Кстати, министр войны США Пит Гегсет уже объявил о начале этой операции. То есть формально, по словам главы ГУР, она уже продолжается.

Стоит знать. ВМС США сообщили, что американский авианосец USS Gerald R. Ford прибудет в Карибское море. Он поможет Соединенным Штатам нарастить военное присутствие в регионе. Речь идет о примерно 12 тысячах человек, что является общей численностью американских войск на почти десятке кораблей.

"В ближайшее время будем наблюдать, что будет происходить с теми режимами, которые не хотят жить по цивилизованным правилам и пользуются наркотиками как инструментом, нефтью как инструментом. И вообще имеют дело немножко не с теми людьми, с которыми нужно было бы иметь дело", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава разведки назвал среди этих режимов, в частности, Иран и напомнил, недавно США осуществили очень профессиональную операцию против этой страны.

Это было сделано максимально демонстративно. Прямо с территории США наносили удары, а не с аэродромов подскока, как все думают,

– объяснил он.

Таким образом, по мнению главы ГУР, Вашингтон показал свою мощь и то, что он может дотянуться до любой точки земного шара.

Интервью с руководителем ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

Что происходит вокруг Венесуэлы?