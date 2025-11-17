Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Los Angeles Times.

Что будет делать самый большой авианосец в мире у берегов Венесуэлы?

Военно-морские силы США выпустили пресс-релиз, в котором указали: в Карибское море прибудет авианосец "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford). Это самый современный авианосец Америки.

Благодаря ему Соединенные Штаты нарастили военное присутствие в регионе больше всего за последние поколения. Общая численность американских войск на почти десятке кораблей достигла около 12 тысяч человек.

16 ноября ударная группа палубного крейсера "Джеральд Форд", которая включает эскадрильи истребителей и ракетных эсминцев, прошла через пролив Анегада вблизи Британских Виргинских островов. Контр-адмирал Пол Ланзилотта, который командует ударной группой авианосцев, заявил, что это усилит и без того большие силы американских военных кораблей для "защиты безопасности и процветания нашей страны от наркотерроризма в Западном полушарии",

– цитируют СМИ.

Официально Америка говорит о борьбе с наркокартелями, но переброска такого авианосца воспринимается как эскалация давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Пока нет утверждений, что погибшие на лодках, атакованных американцами, были наркоторговцами. Говорится о том, что это рыбаки.

США уже давно используют авианосцы для давления и сдерживания агрессии со стороны других стран, поскольку их военные самолеты могут поражать цели глубоко внутри другой страны. Некоторые эксперты говорят, что "Джеральд Форд" плохо подходит для борьбы с картелями, но он может быть эффективным инструментом запугивания для Мадуро, чтобы заставить его уйти в отставку,

– говорится в материале.

Журналисты приходят к выводу, что огромный корабль на сто тысяч тонн "посылает сигнал". Но эксперты пока спорят, использует ли Америка свои самолеты для ударов по наземным целям в Венесуэле.

Что известно об авианосце USS Gerald R. Ford ВМС США?

"Джеральд Форд" спустили на воду в 2013 году, а ввели в эксплуатацию в 2017-м. Он назван в честь 38-го президента США Джеральда Форда.

Этот тип кораблей должен сменить авианосцы класса "Нимиц", которые являются крупнейшими военными судами в мире и имеют ядерную силовую установку.

Всего военно-морские силы США должны получить десять авианосцев типа "Джеральд Форд", которые заменят авианосцы классов "Нимиц" и "Энтерпрайз". За последние 40 лет "Джеральд Форд" стал первым авианосцем нового типа в составе ВМС США,

– сказано об этом судне в Википедии.

В перспективе "Джеральд Форд" сможет принимать на борт палубные беспилотные летательные аппараты.

В 2023 году он участвовал в учениях НАТО в Норвегии и выдвигался в зону арабо-израильского конфликта.

