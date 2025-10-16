Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что будет делать ЦРУ в Венесуэле?

Трамп подписал строго секретный документ, который позволяет ЦРУ проводить тайные операции в иностранных странах. Его коротко называют "президентские выводы". Обычно полномочия, которые получает спецслужба после получения "выводов", начинаются от тайных информационных операций и заканчиваются обучением партизанских сил оппозиции и нанесением смертельных ударов

Трамп объяснил, что позволил ЦРУ больше, ведь в США поступает много наркотиков из Венесуэлы. А еще эта страна "опустошила свои тюрьмы и переместила их в Соединенные Штаты Америки".

Он не сказал, уполномочил ли ЦРУ свергнуть Мадуро. Но признал, что рассматривает возможность военных ударов по наземным целям в Венесуэле. Мол, море Америка уже контролирует.

Белый дом и ЦРУ отказались комментировать новые полномочия агентства.

Журналисты WSJ поговорили с источниками, чтобы понять, насколько широки полномочия ЦРУ.

Точно не известно, что именно будет делать Центральное разведывательное управление, но количество сотрудников, которые занимаются Карибским регионом, увеличилось.

Также подразделения, которые занимаются вопросами Западного полушария и борьбы с наркотиками, объединили. На их базе создали Центр миссий Америки и борьбы с наркотиками. Финансирование увеличили, персонал расширили. Руководитель центра, "опытный сотрудник агентства с репутацией сторонника агрессивных действий", чувствует себя достаточно уверенно, рассказали медийщикам.

К тому же контртеррористические подразделения, которые ранее противостояли исламистам, значительно переориентировались на борьбу с наркокартелями.

Предположительно, разведывательные дроны ЦРУ ищут нарколаборатории, где производят фентанил.

Справка. Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что фентанил – это синтетический наркотик. Для США он является настоящей проблемой. Составляющие наркотика поставляют из Китая в Мексику, где его производят. А потом продают в США. Фентанил имеет действие в 20 – 40 раз сильнее, чем героин, и в 100 раз сильнее, чем морфин.

Один из бывших чиновников рассказал: сотрудники ЦРУ являются частью группы под руководством Пентагона, которая отслеживает лодки с наркотиками в Карибском бассейне. Однако они не принимают решения относительно целей, по которым будут нанесены удары. Более того, они опасаются чрезмерного участия в ударах, ведь это может нарушать законы США и международное законодательство.

Контекст. Речь идет об атаках на лодки. Уже несколько раз американские военные атаковали лодки у побережья Венесуэлы. Погибло 27 человек. Официальная позиция США – лодки перевозили наркотики.

Хотя некоторые члены Конгресса опасаются, что Трамп стремится к смене режима в Каракасе, другие помощники конгресса заявили The Washington Post, что планы администрации в отношении ЦРУ могут быть "психологической операцией", направленной на то, чтобы посеять страх и растерянность в Венесуэле,

– сказано в статье.

Есть мнение, что проведение тайных операций "не обязательно включает стрельбу". Его высказал Эллиот Абрамс, который отвечал за политику в отношении Венесуэлы в Государственном департаменте во время первого срока Трампа.

Другой источник сказал, что во время первого срока Трампа США не имели достоверной разведывательной информации о событиях внутри Венесуэлы. Поэтому ряд косвенных попыток разжигать военное восстание или заставить Мадуро уйти в отставку провалилась.

Могут ли США напасть на Венесуэлу и свергнуть Мадуро?

В США нет единства по Венесуэле, да и сам Трамп, возможно, еще не определился, стоит ли свергнуть режим Мадуро. Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф считают, что следует сделать это. В целом медиа отмечают, что Рэтклифф на посту главы ЦРУ пообещал действовать значительно агрессивнее.

"В течение последних недель Трамп приостановил усилия Ричарда Гренелла, посланника президента по специальным миссиям, по переговорам о соглашении, по которой Мадуро предложил бы США контроль над редкими минералами и нефтяными активами Венесуэлы и сократил бы связи с Китаем, Россией и Ираном в обмен на ослабление давления со стороны Вашингтона", – пишет СМИ.

В любом случае новые полномочия для ЦРУ – последний шаг из серии угрожающих шагов администрации Трампа против правительства Мадуро. До этого были усиление воздушной и военно-морской активности США в Карибском бассейне вблизи побережья Венесуэлы.

Как прокомментировали заявления США у Мадуро?

Венесуэла обвинила Трампа в стремлении "легитимизировать смену режима с конечной целью присвоения нефтяных ресурсов" страны. И заявила, что это грубое нарушение устава ООН, поэтому 16 октября планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

Почему Трамп взялся за Венесуэлу?