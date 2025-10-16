Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Що буде робити ЦРУ у Венесуелі?

Трамп підписав суворо секретний документ, який дозволяє ЦРУ проводити таємні операції в іноземних країнах. Його коротко називають "президентські висновки". Зазвичай повноваження, які отримує спецслужба після отримання "висновків", починаються від таємних інформаційних операцій і закінчуються навчанням партизанських сил опозиції та завданням смертельних ударів

Трамп пояснив, що дозволив ЦРУ більше, адже до США надходить багато наркотиків з Венесуели. А ще ця країна "спорожнила свої в'язниці та перемістила їх у Сполучені Штати Америки".

Він не сказав, чи уповноважив ЦРУ повалити Мадуро. Але визнав, що розглядає можливість військових ударів по наземних цілях у Венесуелі. Мовляв, море Америка вже контролює.

Білий дім і ЦРУ відмовилися коментувати нові повноваження агентства.

Журналісти WSJ поговорили з джерелами, щоб зрозуміти, наскільки широкі повноваження ЦРУ.

Достеменно не відомо, що саме робитиме Центральне розвідувальне управління, але кількість співробітників, які займаються Карибським регіоном, збільшилася.

Також підрозділи, які займаються питаннями Західної півкулі та боротьби з наркотиками, об'єднали. На їх базі створили Центр місій Америки та боротьби з наркотиками. Фінансування збільшили, персонал розширили. Керівник центру, "досвідчений співробітник агентства з репутацією прихильника агресивних дій", почувається досить впевнено, розповіли медійникам.

До того ж контртерористичні підрозділи, які раніше протистояли ісламістам, значно переорієнтувалися на боротьбу з наркокартелями.

Імовірно, розвідувальні дрони ЦРУ шукають нарколабораторії, де виробляють фентаніл.

Довідка. Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що фентаніл – це синтетичний наркотик. Для США він є справжньою проблемою. Складові наркотика постачають з Китаю у Мексику, де його виробляють. А потім продають у США. Фентаніл має дію у 20 – 40 разів сильнішу, ніж героїн, і в 100 разів сильнішу, ніж морфін.

Один з колишніх чиновників розповів: співробітники ЦРУ є частиною групи під керівництвом Пентагону, яка відстежує човни з наркотиками в Карибському басейні. Проте вони не ухвалюють рішення щодо цілей, по яких будуть завдані удари. Ба більше, вони побоюються надмірної участі в ударах, адже це може порушувати закони США та міжнародне законодавство.

Контекст. Ідеться про атаки на човни. Уже кілька разів американські військові атакували човни біля узбережжя Венесуели. Загинуло 27 людей. Офіційна позиція США – човни перевозили наркотики.

Хоча деякі члени Конгресу побоюються, що Трамп прагне зміни режиму в Каракасі, інші помічники конгресу заявили The Washington Post, що плани адміністрації щодо ЦРУ можуть бути "психологічною операцією", спрямованою на те, щоб посіяти страх і розгубленість у Венесуелі,

– сказано в статті.

Є думка, що проведення таємних операцій "не обов'язково включає стрілянину". Її висловив Елліот Абрамс, який відповідав за політику щодо Венесуели в Державному департаменті під час першого терміну Трампа.

Інше джерело сказало, що під час першого терміну Трампа США не мали достовірної розвідувальної інформації про події всередині Венесуели. Тож низка непрямих спроб розпалювати військове повстання або змусити Мадуро піти у відставку провалилася.

Чи можуть США напасти на Венесуелу та повалити Мадуро?

У США немає єдності щодо Венесуели, та й сам Трамп, можливо, ще не визначився, чи варто повалити режим Мадуро. Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф вважають, що слід зробити це. Загалом медіа відзначають, що Реткліфф на посаді очільника ЦРУ пообіцяв діяти значно агресивніше.

"Протягом останніх тижнів Трамп призупинив зусилля Річарда Гренелла, посланника президента зі спеціальних місій, щодо переговорів про угоду, за якою Мадуро запропонував би США контроль над рідкісними мінералами та нафтовими активами Венесуели та скоротив би зв'язки з Китаєм, Росією та Іраном в обмін на послаблення тиску з боку Вашингтона", – пише ЗМІ.

У будь-якому випадку нові повноваження для ЦРУ – останній крок із серії загрозливих кроків адміністрації Трампа проти уряду Мадуро. До цього були посилення повітряної та військово-морської активності США в Карибському басейні поблизу узбережжя Венесуели.

Як прокоментували заяви США у Мадуро?

Венесуела звинуватила Трампа у прагненні "легітимізувати зміну режиму з кінцевою метою привласнення нафтових ресурсів" країни. І заявила, що це грубе порушення статуту ООН, тож 16 жовтня планують порушити це питання в Раді Безпеки ООН.

Чому Трамп узявся за Венесуелу?