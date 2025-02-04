Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Трамп розповідав, що Канада більше продає США, ніж купує у відповідь. Але тут немає нічого дивного, якщо в Канади 40 мільйонів населення, а в Штатів – понад 330 мільйонів.

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Чи дійсно шантаж з митами дає результат

Як наголосив Несвітайлов, Трамп обґрунтовував введення тарифів через економічні причини. Але те, про що вони домовилися з Канадою та Мексикою, взагалі не стосується економіки. Йдеться про посилення контролю за мігрантами та боротьбу з поширенням фентанілу.

Сполучені Штати мають величезні проблеми з фентанілом. Китай використовує його як один із інструментів гібридної боротьби зі США.

Фентаніл – синтетичний наркотик. Складові постачають з Китаю до Мексики, де його вже виробляють. Потім сам наркотик продають у США. В Штатах проблема з фентанілом набула величезного розмаху. Можна сказати, що це своя "пандемія" всередині США,

– розповів Несвітайлов.

Митний шантаж від Трампа дає свої результати. Канада та Мексика погодилися на вимоги президента США. Але тут є свої нюанси. У них не було перемовин, які зайшли в глухий кут.

Можливо, Трамп хоче показати, що його переговорний стиль ефективно працює. Трамп одразу зайшов з "козирів". Але ж уся "колода" не може складатися лише з "козирів". Також є випадок з Гренландією. Данія ніколи не відмовлялася збільшити американську присутність на острові. Схоже на те, що ти створюєш проблему; пропонуєш сценарій вирішення – і ти молодець. Сумнівна модель,

– сказав Несвітайлов.

Європейський Союз теж очікує, що Трамп може накласти мита. І головне питання – у чому доведеться їм поступитися. Можливо, це буде збільшення внеску до НАТО на рівні 5% ВВП та посилення підтримки України.

Нагадаємо, 1 лютого Трамп ввів мита на імпорт з Мексики та Китаю на рівні 25%. Після розмов з лідерами цих держав він відклав запровадження тарифів на місяць.