Коли створять суверенний фонд

Над реалізацією фонду ініціативи працюватимуть Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі, передає 24 Канал з посиланням на видання "Голос Америки".

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Дональд Трамп Президент США Ми збираємося створити багато багатства для фонду, і я думаю, що настав час, щоб у цій країні існував суверенний фонд достатку.

Він також припустив, що кошти фонду можуть бути використані для придбання TikTok, однак деталей цього плану не розкрив.

Ми співпрацюємо з дуже заможними людьми, є багато різних варіантів, але ми можемо помістити це у фонд, як приклад, і у нас є багато інших речей, які ми могли б помістити у фонд,

– додає Трамп.

Трамп відклав виконання закону, який набув чинності у січні та передбачав блокування TikTok у США, якщо китайська материнська компанія не продасть свій бізнес.

Замість цього він оголосив про створення державного інвестиційного фонду. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що ініціатива дозволить "монетизувати активну частину балансу США на користь американського народу".

Зауважте! У Білому домі повідомили, що новий суверенний фонд має запрацювати протягом року, а його головна мета – використання державних активів на користь американських громадян.