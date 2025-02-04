Когда создадут суверенный фонд

Над реализацией фонда инициативы будут работать Министерство финансов и Министерство торговли, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Голос Америки".

Читайте также США и Китай проведут переговоры: как это повлияет на пошлины в отношении Пекина

Дональд Трамп Президент США Мы собираемся создать много богатства для фонда, и я думаю, что пришло время, чтобы в этой стране существовал суверенный фонд изобилия.

Он также предположил, что средства фонда могут быть использованы для приобретения TikTok, однако деталей этого плана не раскрыл.

Мы сотрудничаем с очень богатыми людьми, есть много разных вариантов, но мы можем поместить это в фонд, как пример, и у нас есть много других вещей, которые мы могли бы поместить в фонд,

– добавляет Трамп.

Трамп отложил выполнение закона, который вступил в силу в январе и предусматривал блокирование TikTok в США, если китайская материнская компания не продаст свой бизнес.

Вместо этого он объявил о создании государственного инвестиционного фонда. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что инициатива позволит "монетизировать активную часть баланса США в пользу американского народа".

Заметьте! В Белом доме сообщили, что новый суверенный фонд должен заработать в течение года, а его главная цель – использование государственных активов в пользу американских граждан.