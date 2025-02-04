США и Китай проведут переговоры перед внедрением пошлин

Тарифы должны вступить в силу вскоре после того, как Трамп отсрочил введение пошлин против Канады и Мексики, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Выступая перед журналистами в Вашингтоне, президент США сказал, что переговоры с Китаем состоятся "вероятно, в течение следующих 24 часов". В то же время ранее он объявил, что пошлины на китайские товары вступят в силу в 12:01 во вторник.

Если мы не сможем заключить соглашение с Китаем, то пошлины будут очень, очень значительными,

- отметил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп планирует поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином о "незаконном китайском фентаниле, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев".

Президент четко дал понять Китаю, что мы не собираемся это терпеть. И я также добавлю, что многие пошлины, введенных Трампом во время первого срока, до сих пор остаются в силе, - напомнила Левитт.

Обратите внимание! Для Пекина вопрос о разделе собственности на китайское приложение TikTok, вероятно, также станет темой любого разговора между лидерами.

Как подобная ситуация влияет на Китай

Индекс Hang Seng China Enterprises, который отслеживает китайские акции, во вторник вырос на 4%. Оффшорный юань укрепился почти на 1% по сравнению с минимумом понедельника и находился на уровне 7,31 юаня за доллар.

Важно! Внутренние китайские рынки откроются в среду после празднования Китайского Нового года.