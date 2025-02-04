Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что Трамп рассказывал, что Канада больше продает США, чем покупает в ответ. Но тут нет ничего удивительного, если у Канады 40 миллионов населения, а у Штатов – более 330 миллионов.

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Действительно ли шантаж с пошлинами дает результат

Как отметил Несвитайлов, Трамп обосновывал введение тарифов по экономическим причинам. Но то, о чем они договорились с Канадой и Мексикой, вообще не касается экономики. Речь идет об усилении контроля за мигрантами и борьбе с распространением фентанила.

Соединенные Штаты имеют огромные проблемы с фентанилом. Китай использует его как один из инструментов гибридной борьбы с США.

Фентанил – синтетический наркотик. Составляющие поставляют из Китая в Мексику, где его уже производят. Затем сам наркотик продают в США. В Штатах проблема с фентанилом приобрела огромный размах. Можно сказать, что это своя "пандемия" внутри США,

– рассказал Несвитайлов.

Таможенный шантаж от Трампа дает свои результаты. Канада и Мексика согласились на требования президента США. Но тут есть свои нюансы. У них не было переговоров, которые зашли в тупик.

Возможно, Трамп хочет показать, что его переговорный стиль эффективно работает. Трамп сразу зашел с "козырей". Но ведь вся "колода" не может состоять только из "козырей". Также есть случай с Гренландией. Дания никогда не отказывалась увеличить американское присутствие на острове. Похоже на то, что ты создаешь проблему; предлагаешь сценарий решения – и ты молодец. Сомнительная модель,

– сказал Несвитайлов.

Европейский Союз тоже ожидает, что Трамп может наложить пошлины. И главный вопрос – в чем придется им уступить. Возможно, это будет увеличение взноса в НАТО на уровне 5% ВВП и усиление поддержки Украины.

Напомним, 1 февраля Трамп ввел пошлины на импорт из Мексики и Китая на уровне 25%. После разговоров с лидерами этих государств он отложил введение тарифов на месяц.