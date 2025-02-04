Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Канады Джастина Трюдо в сети Х.

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Трюдо раскрыл детали разговора с Трампом

Трюдо поздно вечером 3 февраля сообщил, что имел "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом. Главным результатом этого разговора стало приостановление минимум на 30 дней пошлины 25% на импорт канадских товаров. Однако Трюдо намекнул, что этот срок может стать длиннее, ведь планирует продолжать сотрудничество с Трампом.

Кроме того, после разговора с президентом США Трюдо заявил, что Канада реализует план по укреплению границы. Так, на усиление пограничной зоны новыми вертолетами, технологиями, персоналом, а также улучшение координации с США планируют расходы около 1,3 миллиарда долларов. Трюдо добавил, что также будет увеличивать работу над тем, чтобы остановить поток фентанила.

Трюдо сообщил, что почти 10 тысяч военнослужащих на передовой работают и будут работать над защитой границы. Канада также создаст новую должность, которая будет контролировать общегосударственные усилия по контролю за наркоторговлей.

Мы признаем картели террористическими организациями, обеспечим наблюдение за пограничным движением в режиме 24/7, создадим Объединенные канадо-американские силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег. Я также подписал новую разведывательную директиву по организованной преступности и фентанилу, на воплощение которой будут выделены 200 миллионов долларов,

– резюмировал Трюдо.

К слову, именно во вторник, 4 февраля, должны вступить в силу указы Дональда Трампа о введении тарифов в 25% против Канады и Мексики и повышение на 10 процентных пунктов тарифов против Китая.