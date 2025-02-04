Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у мережі Х.

До теми Трамп поговорив з Трюдо після початку "тарифної війни" і анонсував ще одну розмову

Трюдо розкрив деталі розмови з Трампом

Трюдо пізно ввечері 3 лютого повідомив, що мав "гарну розмову" президентом США Дональдом Трампом. Головним результатом цієї розмови стало призупинення щонайменше на 30 днів мита 25% на імпорт канадських товарів. Однак Трюдо натякнув, що цей термін може стати довшим, адже планує продовжувати співпрацю з Трампом.

Крім того, після розмови з президентом США Трюдо заявив, що Канада реалізує план зі зміцнення кордону. Так, на посилення прикордонної зони новими вертольотами, технологіями, персоналом, а також покращення координації з США планують витрати близько 1,3 мільярда доларів. Трюдо додав, що також буде збільшувати роботу над тим, аби зупинити потік фентанілу.

Трюдо повідомив, що майже 10 тисяч військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть над захистом кордону. Канада також створить нову посаду, яка контролюватиме загальнодержавні зусилля з контролю за наркоторгівлею.

Ми визнаємо картелі терористичними організаціями, забезпечимо спостереження за прикордонним рухом у режимі 24/7, створимо Об'єднані канадо-американські сили для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом й відмиванням грошей. Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності й фентанілу, на втілення якої будуть виділені 200 мільйонів доларів,

– резюмував Трюдо.

До слова, саме у вівторок, 4 лютого, мають набути чинності укази Дональда Трампа про запровадження тарифів у 25% проти Канади та Мексики й підвищення на 10 відсоткових пунктів тарифів проти Китаю.