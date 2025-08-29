Дональд Трамп уже направив американські військові кораблі до берегів Венесуели. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Не санкціями єдиними: як Трамп вже серйозно вплинув на можливість Росії воювати

Які наміри у США щодо Венесуели?

За даними Axios, США відправили до берегів Венесуели 7 кораблів із 4,5 тисячі військовими. Серед відправленого 3 есмінці, які несуть керовані ракети. Також у відповідний регіон перекинули щонайменше один підводний човен.

Видання пише, що навіть найближчі радники Дональда Трампа не впевнені в тому, що вони були перекинуті до Венесуели для боротьби з наркоторгівлею. На їхню думку, це сталося у рамках операції з повалення влади в Каракасі.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт уже натякнула на двозначність такої місії, зазначивши, що США вважають Ніколаса Мадуро "втікачем-ватажком" наркокартелю, а не законним президентом Венесуели.

Це на 105% про наркотероризм, але якщо Мадуро виявиться більше не при владі, ніхто не буде плакати,

– каже джерело видання в адміністрації Трампа.

До слова. Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів у серпні 2024 року. Перемогу Мадуро на відповідних виборах не визнає низка західних країн, зокрема США та Україна.

Інший співрозмовник не заперечує, що США можуть провести операцію, подібну до тієї, що відбулася 1989 року, коли вдалося захопити президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого також звинувачували в наркоторгівлі.

Своєю чергою ще один радник американського президента, коментуючи відповідну інформацію, зазначив, що залишити Ніколаса Мадуро при владі у Венесуелі це "як призначити Джеффрі Епштейна завідувати дитячим садком".

Axios також додає, що серед угруповання, яке направили до берегів Венесуели, є 2,2 тисячі морських піхотинців. Зауважують, що це навряд чи є звичною практикою для операцій, спрямованих на боротьбу з наркокартелями.

Що відомо про ситуацію?