Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Тарас Загородній, нагадавши, що як тільки Трамп прийшов до влади, почався обвал російської економіки, тому що знизились ціни на нафту. Потім президент США викинув Росію з Ірану та Сирії, в неї немає тепер важелів впливу на Близькому Сході.

Трамп не дає продихнути Росії: що на це вказує?

Політтехнолог зауважив й на тому, що лідер Сполучених Штатів відкинув Росію з Кавказу, про що свідчить нещодавня угода між Вірменією та Азербайджаном, яка була укладена за сприяння Трампа у Вашингтоні. Загородній це вважає епохальною подією, бо не лише Росію звідти прибрали, а й Китай.

Це означає, що країни Середньої Азії нарешті зможуть експортувати енергоносії до Європи. А це конкуренція для Росії, яка завжди викручувала руки Туркменістану і Казахстану, щоб вони експортували це через її територію,

– розповів Загородній.

Крім того, Трамп прибрав Росію з ринку ЄС, дотиснувши європейців, аби ті купували на чималу суму американські нафту і газ. До того ж американський лідер зняв санкції з Венесуели, яка має найбільші запаси нафти.

Він і так тисне на Росію, це його політика. Насправді він росіянам не дає продихнути. Зараз він ще дотисне Індію. Ось це ті санкції, які вже йдуть. А от безпосередні санкції на Росію має накласти Європа, яка досі купує на 25 мільярдів енергоносії,

– наголосив Загородній.

Політтехнолог зауважив на тому, що з Трампа стосовно запровадження санкцій проти Росії обов'язково запитають американські медіа. А от завдання України сьогодні продовжувати знищувати інфраструктуру країни-агресорки, зокрема її порти в Балтійському морі, аби питання санкцій вирішилось саме по собі.

Нагадаємо, що президент України Зеленський разом з європейськими партнерами 18 серпня зустрінеться з американським лідером у Вашингтоні. Серед питань, які планується порушити у розмові з Трампом – збереження санкційного тиску на Росію.