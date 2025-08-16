Росія, на її думку, припинить війну лише тоді, коли не зможе її продовжувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Каю Каллас у X.

Дивіться також Європейські лідери зробили спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним

Євросоюз працює над 19-м пакетом санкцій

Європейська безпека не підлягає переговорам. Справжньою першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в європейській архітектурі безпеки,

– підкреслила Каллас у серії твітів.

За її словами, Москва не зупиниться доти, доки не переконається, що подальша агресія не може продовжуватись.

Вона також вважає, що Сполучені Штати мають достатньо впливу, аби змусити Кремль перейти до реальних переговорів, а ЄС діятиме разом з Україною та Вашингтоном, щоб російська війна не принесла їй успіху, а будь-яка мирна угода мала довготривалий характер.

Каллас нагадала, що навіть під час зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом в Анкориджі Росія не припиняла атак на Україну.

"Путін продовжує затягувати переговори та сподівається, що йому це зійде з рук. Він покинув Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов’язань щодо припинення вбивств", – заявила дипломатка.

Водночас вона підкреслила важливість готовності президента США прагнути мирної угоди.

Вона підкреслює, що ЄС координував свої дії з Дональдом Трампом перед переговорами на Алясці. Та гірка правда полягає в тому, що Кремль не має наміру зупиняти війну найближчим часом.