Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в X.
Дивіться також Візит Зеленського до Білого дому стане вирішальним моментом для нього, – Bloomberg
Про що Зеленський та європейські лідери будуть говорити із Трампом?
Мерц підтвердив, що 18 серпня вирушить до Вашингтона разом із Зеленським та іншими європейськими лідерами.
Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України,
– поділився канцлер.
Речник уряду Німеччини у коментарі ЗМІ також зазначив, що під час зустрічі у Білому домі також може підійматися питання збереження санкційного тиску на Росію.
Нагадаємо, Зеленський прибуде до Вашингтону на зустріч із Трампом у компанії європейських лідерів. Мовиться про президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністерку Італії Джоржу Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба та президент Франції Емманюеля Макрона.
Крім них, до Вашингтону також прибуде генеральний секретар НАТО Марк Рютте.