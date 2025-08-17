Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию канцлера Германии Фридриха Мерца в X.

О чем Зеленский и европейские лидеры будут говорить с Трампом?

Мерц подтвердил, что 18 августа отправится в Вашингтон вместе с Зеленским и другими европейскими лидерами.

Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины,

– поделился канцлер.

Представитель правительства Германии в комментарии СМИ также отметил, что во время встречи в Белом доме также может подниматься вопрос сохранения санкционного давления на Россию.

Напомним, Зеленский прибудет в Вашингтон на встречу с Трампом в компании европейских лидеров. Речь идет о президенте Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джоржу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и президент Франции Эмманюэля Макрона.

Кроме них, в Вашингтон также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.