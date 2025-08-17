Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Какое значение будет иметь встреча Трампа и Зеленского?

По словам лиц, знакомых с деталями переговоров, Трамп сообщил Зеленскому и европейским лидерам во время телефонного разговора, что Путин требует от Украины полного контроля над Донбассом. В то же время Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не откажется от своих земель, а российский президент ранее уже нарушал условия перемирия.

Европейские лидеры, которые говорили с Трампом во время его возвращения с Аляски, выразили обеспокоенность, ведь встреча 15 августа не принесла реальных результатов.

Дипломаты отмечают, что наибольшую выгоду получил именно Путин, ведь сам факт его визита в США стал символической победой. К тому же, по их словам, Трамп согласился перенести акцент с немедленного перемирия на более широкое "мирное соглашение".

В своей публикации после телефонного разговора с Зеленским американский президент заявил, что как встреча с Путиным, так и разговор с украинским лидером прошли "очень хорошо". В то же время Трамп дал понять, что не спешит вводить новые ограничения в отношении торговых партнеров России.

Он не формирует дискуссию, не задает темы, и он привык контролировать ситуацию. Здесь он был хозяином встречи, и все равно получается так, что выглядит менее контролирующим. Поэтому для меня это выглядит как определенная неудача,

– прокомментировал заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне Чарльз Личфилд.

Однако, по его словам, у Европы нет выбора, кроме как взаимодействовать с Трампом как с посредником.

По словам журналистов, визит Зеленского в Белый дом 18 августа станет решающим моментом для него, ведь его отношения с Трампом были напряженными. Его последний визит в Овальный кабинет в феврале этого года закончился ссорой между двумя лидерами и привел к временному приостановлению США военной помощи Украине.

Однако с тех пор отношения Зеленского и Трампа улучшились.

Напомним, ранее Дональд Трамп также заявил о намерении провести трехсторонний саммит с участием Путина. По данным Axios, встреча может состояться уже 22 августа. В то же время сам российский диктатор пока публично не подтвердил свое участие.