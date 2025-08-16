Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что рассказал Зеленский о звонке с Трампом 16 августа?

Владимир Зеленский отметил, что утром 16 августа провел длительный и содержательный разговор с президентом Трампом. Сначала коммуникация происходила один на один, а затем также с участием европейских лидеров.

В общем, по словам украинского лидера, разговор длился более чем полтора часа. Примерно час он говорил с Дональдом Трампом.

Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации,

– сказал Зеленский.