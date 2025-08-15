Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о базе Эльмендорф-Ричардсон?

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Построенная в 1940 году, база Эльмендорф-Ричардсон была ключевым объектом противовоздушной обороны и центральным командным пунктом для отражения угроз со стороны Советского Союза во время Холодной войны.

В разгар своей деятельности в 1957 году она размещала 200 истребителей, а также несколько систем управления воздушным движением и раннего радиолокационного предупреждения, благодаря чему получила название "Воздушный щит Северной Америки".

Почему именно Аляска?

США приобрели Аляску у России в 1867 году, что придает встрече определенный исторический отголосок. У 1959 году Аляска стала американским штатом.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков также отмечал, что две страны являются соседями, которых разделяет только Берингов пролив.

Последний раз Аляска оказалась в центре внимания американской дипломатии в марте 2021 года, когда новоназначенная команда Джо Байдена по вопросам дипломатии и национальной безопасности встретилась в Анкоридже с китайскими коллегами.

Тогда переговоры завершились резким спором: китайская сторона обвинила американцев в "высокомерии и лицемерии".

Какое значение имеет встреча Путина и Трампа?

В конце июля этого года Дональд Трамп объявил, что дает Путину время до 8 августа, чтобы тот согласился на немедленное перемирие, иначе Соединенные Штаты введут более жесткие санкции против России.

Когда срок истек, Трамп взамен объявил, что он и Путин встретятся лично 15 августа.

Накануне встречи Белый дом пытался уменьшить ожидания относительно возможного достижения перемирия. В частности, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт назвала предстоящие переговоры "упражнением на слушание". Сам Дональд Трамп также заявил, что существует "25% вероятности, что эта встреча не будет успешной".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.

Чтобы достичь мира, я думаю, мы все понимаем, что придется обсуждать вопрос гарантий безопасности,

– добавил Рубио.

По его словам, второй важной темой должен стать вопрос территорий.

Будет ли Украина участвовать в саммите?

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать во встрече на Аляске. Перед этим Дональд Трамп отмечал, что Зеленский мог бы присоединиться, но он "уже участвовал во многих встречах".

В то же время президент США сообщил, что после переговоров Зеленский будет первым человеком, которому он позвонит.

В среду, 13 августа, Зеленский и Трамп также провели онлайн-встречу с участием нескольких европейских лидеров.

По словам журналистов, Путин настаивал на отсутствии Зеленского на саммите, хотя ранее Белый дом сообщал, что Трамп готов к трехсторонней встрече с участием всех трех лидеров.

14 августа Дональд Трамп подтвердил, что нынешняя встреча с Путиным может стать подготовкой ко второй встрече, на которой мог бы присутствовать и Зеленский.

Сам Зеленский заявил, что любые договоренности без участия Украины будут "мертвыми решениями".