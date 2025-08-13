15 августа на Аляске состоится встреча президента США Трампа и российского диктатора Путина. Анонсируя событие, 79-летний Трамп дважды оговорился, сказав, что собирается в Россию на встречу с Путиным.

Помощник Путина Ушаков объяснил выбор Аляски ее близостью к российской границе: "Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран. Кстати, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов".

При этом Аляска когда-то действительно принадлежала России, но в 1867 году была продана США. 24 Канал напоминает ту давнюю историю и рассказывает, как так случилось, что россияне продали американцам Аляску.

Как и почему Россия когда-то владела землями в Америке?

Российская империя когда-то действительно владела землями в Америке. Колонизация русскими американского континента началась в 17 веке. Считается, что тогда казаки (в частности, и украинские) под командованием Семена Дежнева прошли пролив, который сейчас известен как Берингов и первыми из европейцев достигли Аляски. Правда, поддержать тот импульс не смогли.



Экспедиция Семена Дежнева / картина К. Лебедева

За 80 лет благодаря датчанину на службе русских царей Витусу Берингу был разведан морской путь из российской Чукотки на Аляску, описана береговая линия этого полуострова и части Алеутских островов. Это открыло путь к системному вторжению русских на Аляску.

Инициаторами выступали частные лица, которые начали строить на открытых ими землях собственные опорные пункты – форты. Они надеялись поживиться в Америке ценным мехом (в частности, морской выдры) и клыками моржей. На все это эти земли были очень богаты.



Когда в европейскую часть России начали прибывать ценные товары, власть вспомнила о "крае географии" и предоставила фактическим пиратам квазигосударственный статус, а в конце 18 века даже начала назначать "губернаторов". Первым и самым известным из них был Александр Баранов.

Так появилась так называемая Русская Америка. Сначала ее админцентр находился не в Америке, а в Иркутске, но впоследствии россияне осмелели и выбрали себе за опорник остров Кадьяк. При этом государственный статус был довольно условным, ведь фактически институация оставалась частной инициативой и действовали в интересах российско-американской компании, которая была создана по образцу соответствующих Британских и Нидерландских компаний по управлению. А точнее выкачиванию ресурсов из колоний и других зависимых территорий.

Планы российской экспансии в Америке не нашли понимания среди местного населения – племен тлингитов. Те не понимали сути претензий, не желали платить дань (ясак) и вообще относились к пришельцам враждебно, а россияне отвечали взаимностью.

Поскольку силы были неравными и индейцы сначала могли конкурировать с захватчиками, но с их ружьями и пушками, противостояние превратилось в фактический геноцид. К нему также присоединились союзники россиян и давние враги тлингитов – эскимосы и алеуты. Несмотря на это туземцы не повиновались и периодически убивали пришельцев, устраивая засады.



А после того как они получили навыки владения огнестрельным оружием (которое получили от британских и американских купцов), перешли к массовому сопротивлению и даже полноценным войнам.

Своего апогея противостояние достигло в конце 18 – начале 19 века. Индейцы благодаря эффекту неожиданности и быстрым передвижениям между островами на каноэ одержали несколько побед, полностью зачистив от русских остров Ситка и нанеся значительные потери пришельцам на других землях.

В итоге россияне ценой уступок индейцам и обещания прекратить варварский промысел местных животных достигли перемирия с туземцами. После этого россияне действительно ограничили свои аппетиты и существенно затормозили экспансию на Аляску.



Карта Северо-Восточной Америки 1867 года с обозначением территорий, переданных Российской Империей Северо-Американским Соединенным Штатам / ллюстрация Wikimedia

Зато российский флот продолжил экспедиции вдоль американского побережья, основывая там свои фактории и форты. Самый известный – Форт-Росс в Калифорнии, который располагался всего в 80 километрах от Сан-Франциско.

Также у русских были попытки закрепиться на Гавайях, которые быстро потерпели неудачу. Кроме того, их начали оттеснять и на Севере Америки – британцы и США.

Когда в 1821 году царь Александр Первый попытался официально объявить российский суверенитет над Аляской, это не нашло понимания у других колонизаторов. Поэтому русские в 1824 году были вынуждены подписать соглашения с США и Великобританией о разделе влияния в Северной Америке. Согласно этим соглашениям, Россия допускала в свои порты британские и американские торговые корабли и ограничивала свои амбиции землями выше 54°40′ северной широты.

Как россияне получили чемодан без ручки и решили продать Аляску?

Российско-американская компания довольно быстро поняла свой уникальный статус государства в государстве и удаленность от Санкт-Петербурга, а потому быстро прибегла к любимому делу россиян – коррупции и грабежа.

В далекой столице сил и особого желания навести порядок в отдаленных фактических колониях не было, а потому Аляска быстро из жемчужины короны превратилась в чемодан без ручки, вместо сказочных сверхприбылей пожирая государственных дотаций по 200 000 рублей золотом в год.

Ситуацию усугубил упадок меховых промыслов в Северной Америке вследствие безжалостного истребления животных, а также рост логистических затрат у русских. Кроме того, реформы и попытка модернизации России царем Александром Вторым требовали больших денег, а кредитов он брать остерегался. Все это привело к тому, что россияне сами начали искать, как избавиться от проблемной территории.

Первые осторожные предложения начали звучать после поражения России в Крымской войне, а главным лоббистом идеи был брат императора Александра Второго – великий князь Константин. Также свои предложения продажи присылали в Россию американцы. Но прошло 10 лет перед тем как идея из светских салонов перекочевала во властные кабинеты. В сентябре 1866 года царский министр финансов Михаил Рейтерн предложил царю продать Аляску Соединенным Штатам Америки.

После размышлений в течение нескольких месяцев царь и его советники и министры единогласно дали согласие на продажу. Переговоры поручили вести российскому послу в Вашингтоне барону Эдуарду фон Стеклю.

Обратите внимание! В самой Америке особо не горели желанием покупать Аляску, но эту идею продвинул тогдашний госсекретарь США Уильям Сьюард, который не побоялся обвинений в измене и выбрасывании денег на ветер за приобретение "ледника".



Чек на 7,2 миллиона долларов, выписанный министерством финансов США на имя барона Стекля, который использовался для покупки Аляски. Он хранится в Национальном архиве США в Вашингтоне / Архивное фото

После нескольких месяцев согласований соглашение было подписано 18 марта 1867 года, согласно которому Россия продала Америке за 7,2 миллиона долларов золотом (11 миллионов царских рублей) по цене 4,94 доллара за квадратный километр или 5 центов за гектар большую часть Алеутских островов и саму Аляску.

И это включая территорию, на которой впоследствии появилась военная база Воздушных сил и армии США Эльмендорф-Ричардсон, на которой 15 августа 2025 года должны встретиться Трамп и Путин.



Американские истребители над Аляской / фото ВВС США

Интересно, что для встречи президентов США и России символична не сама по себе Аляска – бывшая российская территория, но и сама база. Она носит имя сразу двух легендарных американских пилотов – Хью Мерле Эльмендорфа, погибшего во время испытаний 1933 года, а также бригадного генерала американской армии Уайлдса Престона Ричардсона.



Господин Ричардсон – не только участник Первой мировой и исследователь Аляски, но и командующий Американской экспедиционными войсками в Северной России в 1919 году, которая в рамках операции "Полярный медведь" блокировала Мурманский порт и пыталась не допустить большевиков в Архангельск. Надеемся экскурсоводы расскажут Трампу и Путину об этом эпизоде американо-российской дружбы.



Генерал Ричардсон (второй слева в первом ряду) вместе с подчиненными в Архангельске / Архивное фото

Как оценивают продажу Россией Аляски Соединенным Штатам?

США окончательно вступили в свои права 1 августа 1868 года, получив от России 1 519 тысяч квадратных километров новых территорий, на которых вскоре были открыты новые залежи золота. Тогда одновременно госсекретарь Сюард и президент Эндрю Джонсон стали национальными героями.



Америка покупает Аляску у России. Слева – госсекретарь США Уильям Сьюард, справа – российский дипломат Эдуард Стекль, подписавшие соглашение / ullstein bild / Getty Images

Россия также была очень рада. Барон Стекль, который и провернул сделку, получил от царя премию в 25 000 рублей золотом и 6000 ежегодной пенсии, но возвращаться в Россию, где его считали предателем не стал, а поселился в Париже.

Вопреки распространенной конспирологической теории, что пароход с золотом от продажи Аляску где-то исчез или был ограблен неизвестными, Россия получила эти деньги (напомним, 11 миллионов рублей золотом) и направила на строительство сети железных дорог.

Интересно, что российские власти продали Аляску тайно, а директора и акционеры российско-американской компании узнали о сделке постфактум благодаря телеграммам из Западной Европы.

Также стоит отметить, что в России до сих пор популярна конспирологическая теория, что Аляску якобы не продали, а отдали в аренду на 100 лет, но американцы обманули россиян, забыв о старых обещаниях.

Время от времени происходит новое "обострение" и тогда группа "Любе" шлет проклятия немецкой царице Екатерине, сумасшедшие кричат "Аляска – наша" и судятся с правительством США с требованием отменить соглашение о продаже Аляски.



Красноречивые билборды в России / Фото росСМИ

А спикер Володин с трибуны Госдумы грозит Америке, депутат Картополов утверждает, что "Россия всегда возвращает свое и может вернуть Аляску", а президент Путин мечтательно закатывает глаза, когда его на очередной "прямой линии" спрашивают, есть ли планы "вернуть" Аляску.

При этом все эти "господа" почему-то забывают, что Россия сохранила себе часть Америки и ныне владеет Командорскими островами, игнорируя право местных народов – алеутов – на воссоединение со своими земляками, а также совершает русификацию и тихий геноцид аборигенов. Поэтому было бы неплохо этот кусочек Алеутского архипелага вернуть настоящим хозяевам.