Не все сделки принимались обществом, однако в итоге они были выигрышными. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на РБК-Украина.

Смотрите также Сокровища подо льдом и заброшенная ядерная база: интересные факты о Гренландии, на которую посягнул Трамп

Штат Луизиана

В 1803 году США приобрели у Франции территорию Луизианы за 15 миллионов долларов, чтобы обеспечить контроль над портом Новый Орлеан и рекой Миссисипи.

Эта сделка удвоила площадь страны, добавив к ней примерно 2,1 миллиона квадратных километров. Территория включала земли от Миссисипи до Скалистых гор и от Мексиканского залива до Канады.



Приобретение Луизианы расширило территорию США / Википедия

Штат Флорида

Примерно через 10 лет, в 1819 году, США заключили с Испанией договор Адамса-Ониса, получив территорию Флориды, которая стала 27-м штатом страны. Хотя формально это была передача территории, США выплатили испанским поселенцам за нее компенсацию в сумме 5 миллионов долларов.

Это приобретение укрепило юго-восточные границы страны и обеспечило контроль над стратегически важными портами. А также определило западную границу США с Новой Испанией (современной Мексикой).



Приобретение Флориды дало США выход на юг / Википедия

Город Гадсден (часть штатов Аризона и Нью-Мексико)

В 1853 году США приобрели у Мексики 120 тысяч квадратных километров приграничной территории к югу от реки Гила и к западу от Рио-Гранде (теперь это южная часть штатов Аризона и Нью-Мексико).

Целью сделки, которая стоила США 10 миллионов долларов, было строительство трансконтинентальной железной дороги на южном маршруте. Таким образом к территории США добавилось примерно 76 800 квадратных километров. Кроме этого, это помогло решить пограничные споры между США и Мексикой после Американо-мексиканской войны.



Покупка Гадсдена на границе с Мексикой / Википедия

Штат Аляска

Американцы приобрели Аляску у Российской империи в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Эта сделка, которую инициировал тогдашний госсекретарь Уильям Сьюард, добавила к территории США примерно 1,5 миллиона квадратных километров.

Сначала это решение вызвало критику, его еще называли "Глупостью Стюарда". Однако впоследствии на Аляске нашли ценные природные ресурсы, в частности золото и нефть. Аляска стала 49-м штатом США в 1959 году.



Аляска оказалась выгодной покупкой / Википедия

Американские Виргинские острова

США отдали Виргинские острова у Дании в 1917 году за 25 миллионов долларов из-за стратегических интересов во время Первой мировой войны.

Эта покупка обеспечила контроль над морскими путями и усилила военное присутствие США в регионе. Острова получили статус неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов.



Виргинские острова стратегически важны для США / Википедия