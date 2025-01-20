Не всі угоди приймалися суспільством, однак у підсумку вони були виграшними. Про це пише 24 Канал, посилаючись на РБК-Україна.

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Штат Луїзіана

У 1803 році США придбали у Франції територію Луїзіани за 15 мільйонів доларів, щоб забезпечити контроль над портом Новий Орлеан та річкою Міссісіпі.

Ця угода подвоїла площу країни, додавши до неї приблизно 2,1 мільйона квадратних кілометрів. Територія включала землі від Міссісіпі до Скелястих гір і від Мексиканської затоки до Канади.



Придбання Луїзіани розширило територію США / Вікіпедія

Штат Флорида

Приблизно через 10 років, у 1819 році, США уклали з Іспанією договір Адамса-Оніса, отримавши територію Флориди, яка стала 27-м штатом країни. Хоча формально це була передача території, США виплатили іспанським поселенцям за неї компенсацію у сумі 5 мільйонів доларів.

Це придбання зміцнило південно-східні кордони країни та забезпечило контроль над стратегічно важливими портами. А також визначило західний кордон США з Новою Іспанією (сучасною Мексикою).



Придбання Флориди дало США вихід на південь / Вікіпедія

Місто Гадсден (частина штатів Аризона та Нью-Мексико)

У 1853 році США придбали у Мексики 120 тисяч квадратних кілометрів прикордонної території на південь від річки Гіла і на захід від Ріо-Гранде (тепер це південна частина штатів Аризона і Нью-Мексико).

Метою угоди, яка вартувала США 10 мільйонів доларів, було будівництво трансконтинентальної залізниці на південному маршруті. Таким чином до території США додалося приблизно 76 800 квадратних кілометрів. Крім цього, це допомогло розв'язати прикордонні суперечки між США та Мексикою після Американо-мексиканської війни.



Купівля Гадсдена на кордоні з Мексикою / Вікіпедія

Штат Аляска

Американці придбали Аляску у Російської імперії в 1867 році за 7,2 мільйона доларів. Ця угода, яку ініціював тодішній держсекретар Вільям Сьюард, додала до території США приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів.

Спочатку це рішення викликало критику, його ще називали "Дурістю Стюарда". Однак згодом на Алясці знайшли цінні природні ресурси, зокрема золото та нафту. Аляска стала 49-м штатом США у 1959 році.



Аляска виявилась вигідною покупкою / Вікіпедія

Американські Віргінські Острови

США придали Віргінські острови у Данії в 1917 році за 25 мільйонів доларів через стратегічні інтереси під час Першої світової війни.

Ця купівля забезпечила контроль над морськими шляхами та посилила військову присутність США в регіоні. Острови отримали статус неінкорпорованої організованої території Сполучених штатів.



Віргінські острови стратегічно важливі для США / Вікіпедія