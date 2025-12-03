Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 3 декабря?
Ночью 3 декабря россияне атаковали 111-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Захватчики запускали средства воздушного нападения с направлений:
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда – ТОТ АР Крым.
Указывается, что более 60 из запущенных целей – "Шахеды". По состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, есть попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Больше всего повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения,
– говорится в сообщении.
Предыдущая атака: чем били россияне
В ночь на 2 декабря российские войска атаковали 62 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Более 35 из запущенных дронов – "Шахеды". Было сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА.
Также фиксировали попадание 20 ударных БпЛА на 8 локациях.