Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думская".

Что известно об атаке на Одесскую область?

В Одесской области около 00:30 3 декабря начала работу ПВО. Около 15 вражеских дронов типа "Шахед" двигались в направлении порта "Южный" и Новых Беляров.

Позже "Шахед" фиксировали в Черноморске.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака на Одесскую область с Черного моря началась около 00:24.

Отбой воздушной тревоги объявили в 00:45 3 декабря.

Отметим, что Россия ранее пригрозила ударами по украинским морским портам. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Москва такой риторикой не демонстрирует желание мира.

Дроны ранее атаковали Одесскую область и Запорожье