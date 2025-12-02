Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Смотрите также Угроза не только для Украины: чем опасны "Шахеды" с ракетой и куда будут целиться

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:46, 2 декабря

Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград!

19:37, 2 декабря

Группа БпЛА с востока на север Донецкой области.

19:18, 2 декабря

Группа БпЛА на юге Харьковщины, в районе Балаклеи, Изюма курсом на Лозовую!

19:14, 2 декабря

Группа БпЛА с Луганщины на Харьковщину!

18:59, 2 декабря

БпЛА курсом на Ахтырку!

18:56, 2 декабря

БпЛА на юге Сумщины курсом на запад.

18:55, 2 декабря

БпЛА курсом на Изюм!

18:50, 2 декабря

БпЛА с Луганщины на Харьковщину!

17:44, 2 декабря

БпЛА на Черниговщине (Березная) курсом на юг.

17:01, 2 декабря

БпЛА в центральной части Черниговщины, курсом на Чернигов.