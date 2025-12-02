Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:46, 2 грудня

Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград!

19:37, 2 грудня

Група БпЛА зі сходу на північ Донеччини.

19:18, 2 грудня

Група БпЛА на півдні Харківщини, в районі Балаклії, Ізюма курсом на Лозову!

19:14, 2 грудня

Група БпЛА з Луганщини на Харківщину!

18:59, 2 грудня

БпЛА курсом на Охтирку!

18:56, 2 грудня

БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

18:55, 2 грудня

БпЛА курсом на Ізюм!

18:50, 2 грудня

БпЛА з Луганщини на Харківщину!

17:44, 2 грудня

БпЛА на Чернігівщині (Березна) курсом на південь.

17:01, 2 грудня

БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курсом на Чернігів.