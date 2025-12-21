Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Яку небезпеку приховують "Шахеди"?

Анатолій Храпчинський нагадав, що російські безпілотники залітали на територію Польщі. За його словами, такі дрони несуть 7 – 9 кілограмів вибухівки, яка може здетонувати при спробі некваліфікованого розбирання.

До цього додаються варіанти "Шахедів" з уламковими елементами та суббоєприпасами, що спрацьовують із затримкою.

Цивільним не варто торкатися збитих дронів. Наслідки можуть бути дуже поганими,

– наголосив експерт.

Храпчинський також висловив думку, що Росія вже має достатньо інструментів, щоб створювати враження постійної присутності повітряних об'єктів над Європою, навіть без масованих ударів. Йдеться про:

тіньовий флот, з кораблів якого можна запускати різні типи БпЛА;

інші дрони з невеликим запасом ходу;

апарати з лінзами Люнеберга, які імітують велику ефективну площу розсіювання на радарах та "малюють" образ великої цілі.

Експерт зазначив, що до прямого застосування зброї по Європі країна-агресорка може перейти пізніше, коли вважатиме це потрібним.

Росіяни продовжують атакувати Україну дронами