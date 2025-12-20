24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Ударні БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс на населений пункт Бобринець. Увага! Повітряна тривога у районах Київщини через роботу ворожого БпЛА. Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку н.п. Сергіївка та Одеса. Нові БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь.
