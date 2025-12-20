24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

22:20, 20 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

22:17, 20 грудня

Ударні БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс на населений пункт Бобринець.

22:15, 20 грудня

Увага! Повітряна тривога у районах Київщини через роботу ворожого БпЛА.

22:00, 20 грудня

Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.

21:40, 20 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку н.п. Сергіївка та Одеса.

21:38, 20 грудня

  • БпЛА на Херсонщині, в напрямку Миколаївщини.
  • БпЛА на Чернігівщині, на схід від н.п. Ічня, курс на Київщину.
20:53, 20 грудня

Нові БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь.