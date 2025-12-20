24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Одна з атак була на наших очах, – Кулеба розповів про ситуацію у Маяках на Одещині

Куди летять "Шахеди"?

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті