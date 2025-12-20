24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Куда летят "Шахеды"?
Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Внимание! Угроза применения ударных БпЛА в Одесской области: Черноморск, Овидиополь, Маяки и Южное. Вражеские БпЛА с Донетчины на Запорожскую область. БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Ударные БпЛА на юге Кировоградщины, курс на населенный пункт Бобринец. Внимание! Воздушная тревога в районах Киевской области из-за работы вражеского БпЛА. Вражеские БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину. БпЛА из акватории Черного моря в направлении н.п. Сергеевка и Одесса. Новые БпЛА на севере Сумщины, курс на юг.
Обновление по "Шахедам"
