Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.
Какую опасность скрывают "Шахеды"?
Анатолий Храпчинский напомнил, что российские беспилотники залетали на территорию Польши. По его словам, такие дроны несут 7 – 9 килограммов взрывчатки, которая может сдетонировать при попытке неквалифицированной разборки.
К этому добавляются варианты "Шахедов" с осколочными элементами и суббоеприпасами, срабатывающие с задержкой.
Гражданским не стоит касаться сбитых дронов. Последствия могут быть очень плохими,
– подчеркнул эксперт.
Храпчинский также высказал мнение, что Россия уже имеет достаточно инструментов, чтобы создавать впечатление постоянного присутствия воздушных объектов над Европой, даже без массированных ударов. Речь идет о:
- теневой флот, с кораблей которого можно запускать различные типы БпЛА;
- других дронах с небольшим запасом хода;
- аппараты с линзами Люнеберга, которые имитируют большую эффективную площадь рассеивания на радарах и "рисуют" образ большой цели.
Эксперт отметил, что к прямому применению оружия по Европе страна-агрессорка может перейти позже, когда сочтет это нужным.
Россияне продолжают атаковать Украину дронами
Ночью 21 декабря Россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона. На местах попаданий занялись пожары, повреждено имущество.
Враг также атаковал Ровенскую область, выпустив на регион "Шахеды". В результате обстрела было повреждено здание гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без возгорания.
В общем силы ПВО обезвредили 75 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.