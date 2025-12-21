Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОГА Александра Коваля.

Смотрите также "Шахеды" снова бьют по Украине, тревога уже на Киевщине: для каких областей есть угроза

Что известно об атаке на Ровенскую область?

Около 04:00 утра 21 декабря в Ровенской области местные услышали сигнал воздушной тревоги. Россия выпустила на регион ударные БпЛА типа "Шахед".

Впоследствии Коваль сообщил, что в результате атаки было повреждено здание гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без возгорания. Один работник получил легкую травму – ему оказали медицинскую помощь на месте.

Сейчас на месте происшествия работают Силы безопасности и обороны вместе с другими соответствующими структурами.

Что известно об атаке России на Украину в ночь на 21 декабря?