Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОГА Александра Коваля.
Смотрите также "Шахеды" снова бьют по Украине, тревога уже на Киевщине: для каких областей есть угроза
Что известно об атаке на Ровенскую область?
Около 04:00 утра 21 декабря в Ровенской области местные услышали сигнал воздушной тревоги. Россия выпустила на регион ударные БпЛА типа "Шахед".
Впоследствии Коваль сообщил, что в результате атаки было повреждено здание гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без возгорания. Один работник получил легкую травму – ему оказали медицинскую помощь на месте.
Сейчас на месте происшествия работают Силы безопасности и обороны вместе с другими соответствующими структурами.
Что известно об атаке России на Украину в ночь на 21 декабря?
Этой ночью Россия обстреливала украинские города их движение было зафиксировано на Черниговщине курсом на Киевщину и на Херсонщине в направлении Николаевщины.
Также вражеские цели летели из Николаевской области на Кировоградщину, в направлении Одесской области. БпЛА зафиксировали на севере Харьковщины в направлении Харькова и на западе Донецкой области курсом на Днепропетровскую и Харьковскую области.
Еще российские дроны видели на Житомирщине, Киевщине, Ровенщине и в центре Запорожской области.