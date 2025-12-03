Об этом сообщают источники 24 Канала в ГУР.
Что известно о подрыве нефтепровода "Дружба"?
Источники в ГУР отмечают, что атака на нефтепровод была осуществлена возле населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.
По словам источника, для уничтожения участка нефтепровода использовалась взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.
Подрыв нефтепровода "Дружба": смотрите видео
Информацию о взрыве местные россияне распространяли в соцсетях. В частности свидетели отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.
Вблизи Казинских Выселок слышали взрыв
Собеседник в военной разведке заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит взрываться и гореть, пока враг не прекратит атаковать Украину.
Взрывы в России: последние новости
В ночь на 28 ноября Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ в России. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую. Этот завод задействован в обеспечении потребностей российской армии.
Также в конце ноября этого года в Таганроге, что в Ростовской области в России, были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева". На заводе вспыхнул пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95.
Ночью 2 декабря в Ливнах Орловской области слышали взрывы. Известно, что была атакована нефтебаза. Отметим, что в Ливнах локализуется нефтебаза "Орелнефтепродукт".