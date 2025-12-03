Об этом сообщают источники 24 Канала в ГУР.

Что известно о подрыве нефтепровода "Дружба"?

Источники в ГУР отмечают, что атака на нефтепровод была осуществлена возле населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

По словам источника, для уничтожения участка нефтепровода использовалась взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

Подрыв нефтепровода "Дружба": смотрите видео

Информацию о взрыве местные россияне распространяли в соцсетях. В частности свидетели отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.



Вблизи Казинских Выселок слышали взрыв / Скриншот, предоставлен 24 Каналу источниками в ГУР

Собеседник в военной разведке заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит взрываться и гореть, пока враг не прекратит атаковать Украину.

