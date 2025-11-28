Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Что известно о поражении российских военных объектов?
В ночь на 28 ноября подразделения ВСУ поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России, который производит более 20 видов нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и мазут, и обеспечивает потребности российской армии.
После серии взрывов на территории завода вспыхнул пожар.
Также поражен аэродром Саки (Новофедоровка, Крым), где уничтожено несколько объектов ПВО врага, ангар с беспилотниками "Орион" и "Форпост", командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль "КамАЗ".
Кроме того, удары были нанесены и по сфокусированным районам сосредоточения живой силы и складах горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Детали последствий уточняются.
Где еще взрывались российские военные и промышленные объекты?
В ночь на 27 ноября в Новокуйбышевске (Самарская область) прогремели взрывы, вероятно, под атакой был нефтеперерабатывающий завод. Местные жители слышали около десяти взрывов и наблюдали яркие вспышки в небе.
Отметим, что за последние два месяца Новокуйбышевский НПЗ как минимум трижды приостанавливал работу. Впрочем, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что россияне активно используют ресурсы для восстановления этого и других поврежденных заводов.
Ранее, ночью 25 ноября, местные жители в Таганроге сообщали о массированной ночной атаке БПЛА. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал пожар в промышленной зоне.
Также 19 ноября в Краснодарском крае прогремела серия взрывов, вероятно из-за атаки дронов на Ильский НПЗ. Российская ПВО работала в нескольких областях и, по сообщениям, якобы сбила все воздушные цели.