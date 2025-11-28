Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Что известно о поражении российских военных объектов?

В ночь на 28 ноября подразделения ВСУ поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России, который производит более 20 видов нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и мазут, и обеспечивает потребности российской армии.

После серии взрывов на территории завода вспыхнул пожар.

Также поражен аэродром Саки (Новофедоровка, Крым), где уничтожено несколько объектов ПВО врага, ангар с беспилотниками "Орион" и "Форпост", командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль "КамАЗ".

Кроме того, удары были нанесены и по сфокусированным районам сосредоточения живой силы и складах горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Детали последствий уточняются.

