Россия не демонстрирует желания завершать войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Как в МИД Украины реагируют на российские угрозы?

Россия пригрозила атаками на украинские порты. Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что это не похоже на риторику страны, которая хочет прекращать войну.

Вчера он сказал, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы направлены в первую очередь на Одессу, о которой Президент Трамп говорил с большой теплотой,

– сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Россия должна прекратить кровопролитие. Если Россия этого не сделает сейчас, то, по его словам, это будет плевок в лицо миру.

Сибига также добавил, что команды Украины и Соединенных Штатов вместе с нашими европейскими партнерами провели значительную работу и достигли важного прогресса.

