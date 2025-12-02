Росія не демонструє бажання завершувати війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Як в МЗС України реагують на російські погрози?

Росія пригрозила атаками на українські порти. Голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що це не схоже на риторику країни, яка хоче припиняти війну.

Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані в першу чергу на Одесу, про яку Президент Трамп говорив з великою теплотою,

– сказав Сибіга.

Він наголосив, що Росія має припинити кровопролиття. Якщо Росія цього не зробить зараз, то, за його словами, це буде плювок в обличчя світові.

Сибіга також додав, що команди України та Сполучених Штатів разом із нашими європейськими партнерами провели значну роботу й досягли важливого прогресу.

