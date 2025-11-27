Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу під час брифінгу з латвійською колегою Байбою Браже.

Що сказав Сибіга стосовно майбутньої зустрічі Зеленського і Трампа?

Андрій Сибіга зазначив, що Україна очікує на конкретні результати в мирному процесі, зокрема, і від американської сторони.

"Безумовно, зараз всі зусилля переговорної команди, всі дипломатичні зусилля спрямовані власне на забезпечення цього мирного процесу", – наголосив глава МЗС.

Міністр зауважив, що українська сторона зацікавлена в майбутній особистій зустрічі Зеленського і Трампа.

Є чутливі питання, які можуть обговорити лише лідери,

– сказав Сибіга.

Глава МЗС також зауважив, що українська команда перебуває у постійному контакті з американською, а зусилля президента США Дональда Трампа спрямовані на закінчення війни Росії проти України.

"Найближчим часом, напевно, варто очікувати майбутніх чи чергових контактів для обговорення конкретних кроків, яким чином наблизити справедливий мир для України", – заявив міністр закордонних справ.

До речі, український політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу зазначив, що рішення щодо візиту українського президента до США досі є предметом переговорів. За словами експерта, все змінилося після того, як у ЗМІ з'явився виток "мирного плану", який пропонували Україні американська та російська сторони.

Коли може відбутися візит Зеленського до США?