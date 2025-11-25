Офіційного підтвердження поки немає, однак у команді Зеленського кажуть, що президент прагне вирушити до США "до кінця листопада". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чи можуть у Вашингтоні провести мирний саміт?

25 листопада Трамп покине Вашингтон і полетить на свій курорт у Флориді – після традиційної передсвяткової церемонії помилування індиків. До столиці він планує повернутися лише у неділю ввечері.

Американське свято подяки припадає на четвер, і саме цей день Трамп назвав кінцевим терміном для укладення певної домовленості.

Якщо Зеленський таки встигне до дедлайну й підпише документ, це стане для нього політичним козирем у відносинах із Трампом. А спільна зустріч у День подяки з підписанням важливого договору перетворилася б на потужний символічний жест – своєрідну "угоду Страсної п’ятниці".

Реальність, утім, залежить від Росії – а її готовність підтримати домовленості залишається під великим питанням.

Та попри це ситуація демонструє рішучість України та водночас виставляє росіян такими, що уникають чітких зобов’язань і затягують процес.

Європейські столиці також уважно стежать за процесом. Їм потрібно бути впевненими, що Зеленський не підпише щось, про що він пізніше пошкодує, – або угоду, яка підриває Європу в наступні місяці та роки.

Таким чином, переговори фактично відбуваються на двох рівнях: між Україною та адміністрацією Трампа, а також між Заходом і Росією.

