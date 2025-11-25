Офіційного підтвердження поки немає, однак у команді Зеленського кажуть, що президент прагне вирушити до США "до кінця листопада". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Чи можуть у Вашингтоні провести мирний саміт?
25 листопада Трамп покине Вашингтон і полетить на свій курорт у Флориді – після традиційної передсвяткової церемонії помилування індиків. До столиці він планує повернутися лише у неділю ввечері.
Американське свято подяки припадає на четвер, і саме цей день Трамп назвав кінцевим терміном для укладення певної домовленості.
Якщо Зеленський таки встигне до дедлайну й підпише документ, це стане для нього політичним козирем у відносинах із Трампом. А спільна зустріч у День подяки з підписанням важливого договору перетворилася б на потужний символічний жест – своєрідну "угоду Страсної п’ятниці".
Реальність, утім, залежить від Росії – а її готовність підтримати домовленості залишається під великим питанням.
Та попри це ситуація демонструє рішучість України та водночас виставляє росіян такими, що уникають чітких зобов’язань і затягують процес.
Європейські столиці також уважно стежать за процесом. Їм потрібно бути впевненими, що Зеленський не підпише щось, про що він пізніше пошкодує, – або угоду, яка підриває Європу в наступні місяці та роки.
Таким чином, переговори фактично відбуваються на двох рівнях: між Україною та адміністрацією Трампа, а також між Заходом і Росією.
Зеленський хоче зустрітися з Трампом
Володимир Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом якомога швидше, аби узгодити мирний план. Він хоче обговорити питання територіальних поступок безпосередньо з президентом США.
Для Києва важливо остаточно узгодити свою позицію щодо мирного плану з Вашингтоном. Тоді Дональд Трамп зможе тиснути на Володимира Путіна, аби він погодився на спільний американсько-український план.
Єрмак зазначив, що окрім цих територіальних питань, нинішній проєкт плану враховує інтереси України та поважає її "червоні лінії".