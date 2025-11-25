Український лідер не проти зустрітися із американським на День подяки, тобто 27 листопада. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Удар по Таганрогу, ймовірно, "поховав" багаторічний авіаційний проєкт Росії, – Defense Express

Коли Зеленський і Трамп можуть зустрітися?

За словами Єрмака, американські та українські посадовці погодили більшість аспектів мирного плану. Втім, Володимир Зеленський хоче обговорити питання територіальних поступок безпосередньо з Дональдом Трампом.

Довідка: Американський чиновник підтвердив, що були обговорення ймовірної зустрічі Зеленського і Трампа цього чи наступного тижня, але дата ще не визначена. Трамп залишить Вашингтон у вівторок увечері і планує залишатися у Мар-а-Лаго до неділі.

На думку Єрмака, зустріч президентів під час свята матиме символічне значення. Він підкреслив, що для Києва важливо остаточно узгодити свою позицію щодо мирного плану з Вашингтоном. Тоді Дональд Трамп зможе тиснути на Володимира Путіна, аби він погодився на спільний американсько-український план.

Навіщо Зеленському зустріч із Трампом?

Єрмак пояснив, що головне протиріччя між Зеленським і Трампом стосується територій.

Попередній 28-пунктовий план обіцяв Росії додаткові території понад ті, які вона зараз контролює, що викликало різку реакцію України та її союзників. США аргументували це тим, що за поточною траєкторією війни Україна однаково може втратити ці території.

Єрмак зазначив, що окрім цих територіальних питань, нинішній проєкт плану враховує інтереси України та поважає її "червоні лінії".

Одне з ключових нововведень у проєкті – гарантії безпеки від США та європейських союзників. Єрмак назвав це "історичним рішенням". Він уточнив, що гарантії будуть юридично обов'язковими.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, план Трампа начебто передбачає гарантію безпеки для України за зразком 5 статті НАТО, що зобов'язує США та європейських союзників реагувати на напад на Україну як на напад на всю трансатлантичну спільноту.

Попередній план США вимагав від України відмови від членства в НАТО та присутності іноземних військ в обмін на гарантії безпеки. Єрмак підкреслив, що Україна не відмовляється від свого конституційного права на майбутнє членство в Альянсі.

Що відомо про новий мирний план США?