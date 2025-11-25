Війну в Україні Дональд Трамп згадав під час пресконференції у Білому домі 25 листопада, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також У новій редакції мирного плану США немає обмеження чисельності ЗСУ, – ЗМІ

Що сказав Трамп про можливий мир в Україні?

Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана.

Я думаю, що ми дуже близькі до укладання мирної угоди. Побачимо,

– сказав президент США.

Напередодні політик закликав не поспішати з висновками щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас, за словами американського лідера, є ймовірність того, що відбувається "щось хороше".