Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

Що Трамп каже про переговори?

Раніше американські високопосадовці, зокрема держсекретар США Марко Рубіо, заявляли, що зустріч у Швейцарії 23 листопада стала "найпродуктивнішою та найзмістовнішою" за переговорний процес.

Свій прогноз озвучив і сам Дональд Трамп.

Чи можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною намітився великий прогрес? Не вірте, поки не побачите, але, можливо, відбувається щось хороше,

– написав президент.

Цікаво! Політолог Петро Олещук в етері 24 Каналу висловив думку, що розрахунок Трампа простий – швидко протиснути необхідні норми та поставити всіх перед фактом. Водночас що демократичні, що республіканські конгресмени, та інші діячі в США і Європі не підтримують таку політику Вашингтону.

Як пройшла зустріч у Швейцарії?