Україна сподівається, що гарантії будуть подібні до Статті 5 НАТО. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Чому питання гарантій безпеки залишається найскладнішим у переговорах?

Як пише ЗМІ, саме питання гарантій безпеки залишається одним із найскладніших. Досі не визначено, як вони працюватимуть і які країни будуть їх надавати. Україна шукає конкретні механізми, щоб зменшити ризик нового нападу з боку Росії.

У суботу 3 січня в Україну прибули радники з національної безпеки з країн-партнерів для обговорення деталей проєкту мирного плану. Зеленський повідомив, що робота над гарантіями безпеки, планом відновлення та покроковим планом дій для припинення війни активно просувається, і сподівається на завершення роботи вже в січні. Невдовзі триватимуть переговори з представниками "коаліції охочих" та США.

Чому гарантіям безпеки приділена найбільша увага?

Журналісти нагадують, що особлива увага до гарантій зумовлена досвідом Будапештського меморандуму. Тоді Україна віддала ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, які виявилися недостатньо конкретними та не включали обіцянку військової допомоги. Відсутність чітких зобов'язань дала Росії можливість для вторгнення у 2014 році.

Зверніть увагу! У проєкті нового мирного плану передбачено, що США, НАТО та деякі європейські країни можуть надати Україні гарантії, подібні до Статті 5 Альянсу, що зобов'язує членів НАТО приходити на допомогу в разі нападу.

Також планується збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч військовослужбовців за підтримки західних партнерів, членство України в ЄС у визначений термін та двостороння безпекова угода зі США.

Зеленський підкреслив, що європейська військова підтримка надходитиме від "коаліції охочих", а деякі країни вже заявили про готовність розмістити свої війська на території України в межах цих зусиль.

