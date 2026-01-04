Украина надеется, что гарантии будут подобны статье 5 НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Предположительно, референдум проведут одновременно с выборами: какой вопрос на него вынесут

Почему вопрос гарантий безопасности остается самым сложным в переговорах?

Как пишет СМИ, именно вопрос гарантий безопасности остается одним из самых сложных. До сих пор не определено, как они будут работать и какие страны будут их предоставлять. Украина ищет конкретные механизмы, чтобы уменьшить риск нового нападения со стороны России.

В субботу 3 января в Украину прибыли советники по национальной безопасности из стран-партнеров для обсуждения деталей проекта мирного плана. Зеленский сообщил, что работа над гарантиями безопасности, планом восстановления и пошаговым планом действий для прекращения войны активно продвигается, и надеется на завершение работы уже в январе. Вскоре будут продолжаться переговоры с представителями "коалиции желающих" и США.

Почему гарантиям безопасности уделено наибольшее внимание?

Журналисты напоминают, что особое внимание к гарантиям обусловлено опытом Будапештского меморандума. Тогда Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, которые оказались недостаточно конкретными и не включали обещание военной помощи. Отсутствие четких обязательств дало России возможность для вторжения в 2014 году.

Обратите внимание! В проекте нового мирного плана предусмотрено, что США, НАТО и некоторые европейские страны могут предоставить Украине гарантии, подобные Статье 5 Альянса, обязывающей членов НАТО приходить на помощь в случае нападения.

Также планируется сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч военнослужащих при поддержке западных партнеров, членство Украины в ЕС в определенный срок и двустороннее соглашение по безопасности с США.

Зеленский подчеркнул, что европейская военная поддержка будет поступать от "коалиции желающих", а некоторые страны уже заявили о готовности разместить свои войска на территории Украины в рамках этих усилий.

Что известно о мирном плане для завершения войны в Украине?