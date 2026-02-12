Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие в эфире 24 Канала рассказал эксклюзивные детали из закрытых брифингов и встреч. По его словам, уже очерчена многоуровневая модель гарантий, в которой предусмотрена роль как Вооруженных Сил Украины, так и стран коалиции и Соединенных Штатов, однако ключевые параметры пока не афишируют.
Какой может быть модель гарантий безопасности для Украины?
Даниэль Ткие рассказал, что во время общения с генсеком НАТО Марком Рютте обсуждалась трехкомпонентная модель гарантий безопасности. По его словам, механизм предусматривает четкую последовательность реагирования в случае нарушения Россией условий возможного прекращения огня. Речь идет о поэтапном привлечении различных сторон с определенными временными рамками.
Эти гарантии безопасности будут состоять из трех элементов. Первый – это Вооруженные Силы Украины. В случае нарушения Россией мирного соглашения именно они будут реагировать в первые 24 часа,
– сообщил Ткие.
Следующий уровень предусматривает подключение стран коалиции, если агрессия продолжится. Третий компонент связан с Соединенными Штатами, однако формат их участия официально не раскрывают.
Союзники намеренно избегают детализации, чтобы не подорвать сами переговоры.
Есть договоренность, что США будут играть роль в отражении возможных будущих атак России. Но конкретные параметры этого участия пока не озвучивают,
– отметил он.
Ткие добавил, что часть обсуждений происходит в закрытом формате, и публично союзники говорят только об общей архитектуре гарантий. По его словам, окончательная конкретика возможна лишь после заключения реального соглашения о прекращении огня.
Пока нет соглашения – нет и оснований говорить о конкретном военном ответе. Все это возможно только в случае его нарушения,
– отметил Ткие.
Он добавил, что среди западных военных экспертов обсуждается сценарий ограниченных воздушных ударов по российским войскам на территории Украины. Однако официально никаких решений не объявлено, и союзники сохраняют сдержанную позицию до момента возможного заключения соглашения.
Верят ли в НАТО в скорое завершение войны?
Даниэль Ткие рассказал, что во время закрытых брифингов с чиновниками НАТО он пытался выяснить, насколько реалистичным является сценарий быстрого прекращения огня. По его словам, союзники осторожны в оценках и не демонстрируют оптимизма относительно ближайших месяцев. Даже несмотря на дипломатическую активность, в штаб-квартире Альянса готовятся к продолжению боевых действий.
Они не очень верят в то, что удастся завершить войну в ближайшее время. По крайней мере прогнозируют, что в течение следующих шести месяцев Россия будет продолжать наступательные действия,
– сообщил он.
Ткие объяснил, что среди чиновников чувствуется двойная позиция. Публично они говорят о поддержке мирных инициатив, но в кулуарах признают, что разведывательные данные не дают оснований ожидать быстрого прорыва в переговорах. Именно поэтому гарантии безопасности обсуждаются параллельно с расчетом на то, что война может затянуться.
Они надеются на мир, но не имеют уверенности, что его удастся достичь в ближайшее время,
– отметил Ткие.
Он добавил, что ключевым вопросом остается не только формат гарантий, но и сам факт заключения соглашения. И именно это, по его словам, сейчас больше всего волнует западных союзников.
Что известно о позиции Запада и Украины относительно мирного урегулирования:
- Евросоюз готовит перечень уступок, которых потребует от России в случае мирного соглашения. Владимир Зеленский заявил, что деталей инициативы не знает, однако поддержал твердую позицию ЕС по возвращению украинских детей и отметил, что переговоры должны происходить на нейтральной территории, не в России или Беларуси.
- В США обсуждают дедлайн завершения войны до лета 2026 года. Эксперты считают, что решающим фактором может стать не только позиция Вашингтона, но и возможный диалог между США и Китаем, от которого в значительной степени зависит дальнейшая динамика войны.
- Европейские страны неравномерно готовятся к потенциальной угрозе со стороны России. Часть государств, в частности страны Балтии, Польша и Германия, усиливают оборонные способности, тогда как другие пока ограничиваются отдельными шагами без системных изменений.