Россия не сдержала трехдневного перемирия, которое сама же и объявила. Хотя оккупантами сейчас очень помогла бы пауза на фронте. Так, для подготовки к масштабному форсированию Днепра или подобной операции на юге Украины россиянам понадобятся минимум два месяца.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью 24 Каналу рассказал, готовится ли Россия к наступлению на юге. Также он рассказал о ситуации в регионе – когда разблокируют порты Николаевской области и в каком состоянии энергосистема. Детали – читайте далее в материале.

Готовит ли Россия новое наступление на юге?

Владимир Путин объявлял трехдневное перемирие. Украина согласилась на просьбу американцев – но как это работало на практике? Генштаб фиксировал 180 боевых столкновений в сутки, в Херсоне были ранены гражданские. Какова ситуация в Николаевской области?

За эти несколько дней не было массированных обстрелов. Один день было вообще без обстрелов, а за эти сутки зафиксировали 9 обстрелов прифронтовых общин, ранены три человека.

Из чего преимущественно обстреливают?

Сегодня (11 мая, – 24 Канал) к нам летели "Молнии" и FPV-дроны.

Действительно ли Путин готов завершать войну? Возможно, вы видите какие-то признаки того, что война идет к завершению. Или наоборот видите подготовку к полномасштабному наступлению России летом?

Наша разведка не фиксирует подготовки противника к полномасштабному наступлению на юге Украины. Это то, что я вижу здесь. А насчет того, готов ли к перемирию, или нет – я не знаю. Но понимаю, что россиянам пауза очень помогла бы. Возможно, поэтому они замыливают нам глаза тем, что к чему-то готовы.

Но есть ли какие-то очевидные угрозы для южных регионов на это лето?

Я думаю, что мы можем спать более-менее спокойно, потому что на подготовку к полномасштабному форсированию Днепра или подобной операции нужно не менее 2-х месяцев. Пока мы этого не видим, поэтому массированных движений не ожидаем.

Задумываетесь о том, что стоит в городах ставить антидронные сетки? Или пока в Николаевской области это неактуально?

Такие сетки уже стоят в зоне досягаемости FPV-дронов для защиты гражданской логистики и Сил обороны. Они отрабатывают свою функцию на той дистанции, где враг может поражать теми средствами, против которых они устанавливаются.

То есть мы потихоньку расширяем эту сеть, но пока логистические пути Сил обороны и основные пути прикрыты. Но это не всегда спасает от дронов, потому что есть разрывы в этих путях. Враг, как и мы, становится умнее и использует различные средства и тактики. Они существуют и помогают, и мы расширяем эту сеть.

Есть ли в Николаевской области работа для переселенцев?

Сколько людей переехало из Херсонской в Николаевскую область? Хватает ли в вашем регионе рабочих мест? И какие нужны изменения, чтобы бизнес и люди оставались и работали в Николаевской области?

На территории Николаевской области сейчас около 130 тысяч переселенцев из Херсонской области. Одновременно не хватает рабочих мест и людей. Из-за мобилизации, из-за того, что большинство людей, которые переехали, это пенсионеры или те, кому нужна дополнительная помощь. Потому что активные люди могут выезжать в любой регион для поиска работы, даже за границу. Поэтому у нас есть дефицит и кадров, и рабочих мест.

Как удерживать бизнес на прифронтовых территориях? Что для этого может сделать государство?

К сожалению, бизнес в прифронтовых общинах не укладывается в понятие о классической экономике. В основном это работает вопреки и держится на тех, кто не хочет или не имеет возможности переезжать. Государство сейчас работает над этим. Вместе с Ассоциацией прифронтовых городов и общин мы активно включились в эту работу уже более 2 лет.

Сейчас существуют компенсации для прифронтовых регионов. Это целый перечень программ поддержки для аграриев, в частности на приобретение техники и строительство теплиц. Несмотря на это, все равно решение об открытии или восстановлении бизнеса зависит от безопасности. Бизнес будет возвращаться после того, как безопасность будет на уровне, который будет удовлетворять людей.

Когда разблокируют порты Николаевской области?

То есть, именно ситуация с безопасностью пока не позволяет, чтобы порты Николаевской области, которые ранее обеспечивали до 40% экономики региона, могли открыться?

Это из-за географии региона. Выход из портов Николаевской области идет мимо оккупированной Кинбурнской косы, где расстояние составляет около километра. Это дает возможность врагу обстреливать наши суда из любого оружия, и они это делали, после чего мы остановили морскую навигацию. Поэтому проблема не только в безопасности.

Крупный бизнес может работать в таких условиях. Потому что для ударов по портам, как по Николаевскому, так и по Одесскому, россияне используют примерно одинаковые средства. Но именно для Николаевской области путь к морю заблокирован из-за географического положения.

То есть пока нет никакого варианта, чтобы наши суда там свободно проходили?

Сейчас нет возможности, потому что нет сообщения по суше с Кинбурнской косой, а у россиян есть. То есть, логистически они в более выигрышной ситуации, и мы не можем разблокировать сейчас проход к морю.

Сколько территорий Николаевской области еще заминированы?

Россияне даже на территории Николаевской области прибегают к дистанционному минированию. Для каких населенных пунктов это первоочередная угроза и как им это удается?

Они на дронах сбрасывают легкие мины. Это преимущественно населенные пункты вдоль моря и реки Днепр, и немного вглубь по трассе Херсон – Николаев. Это не системная работа, чтобы заблокировать, а более психологическая попытка воздействия на психику и без того уставших людей.

А какая ситуация с разминированием в регионе – сколько еще территорий нужно очистить от взрывоопасных предметов?

Есть более 800 тысяч гектаров, которые нужно разминировать, а 624 тысячи гектаров уже разминированы полностью или частично. В этом году по плану для разминирования есть еще 34 тысячи гектаров. Поэтому примерно 77 – 80% разминировано, несмотря на то, что есть участки, которые требуют внимания и разминирования, в частности гуманитарного.

Важно! Украина до сих пор остается одной из наиболее заминированных стран в мире – более 130 тысяч квадратных километров территорий считаются потенциально опасными. Самая сложная ситуация сохраняется в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

Какие участки разминируют первыми? Это территории для выращивания аграрной продукции, или жилой сектор?

Это преимущественно аграрные земли, потому что жилой сектор уже полностью разминирован. Сейчас остались земли сельскохозяйственного назначения, посадки, луга и еще некоторые виды земель, которые нуждаются в разминировании. Но приоритет сейчас – сельскохозяйственные земли.

Каким будет урожай в этом году?

Есть ли у вас сейчас прогнозы по урожаю на этот год на территории вашего региона? Возможно, есть уже жалобы от аграриев, с которыми они приходят в ОВА?

Более-менее нормальная ситуация. Около 10 озимых культур уже засеяно. Вчера был неплохой дождик, а в мае это очень полезно для сельского хозяйства. В целом, на 7% больше засеяно в этом году и ожидаем, что урожай будет...

Я даже боюсь говорить, потому что 2 года были плохие. Ожидаем положительный урожай.

Откроют ли пляжи в этом году?

Стоит ли вообще местным рассчитывать на открытие пляжей? Или в этом году снова опасно будет?

К большому сожалению, в этом году, видимо, нет. Мы подготовились к открытию сезона по морю, нашли инструменты и как ограждать пляжи. Несмотря на это, военные не позволяют открыть именно морские пляжи из-за ситуации с безопасностью. А внутренние водоемы будут открыты, потому что они разминированы.

Чтобы понимать географически, у нас по некоторым пляжам от 4 километров до 15 – 20 километров – это достижимость всех FPV-дронов, артиллерии и легких беспилотников, поэтому военные понимают опасность и не позволяют разминировать и открывать морские пляжи.

Какие направления планируют развивать после войны?

Туристическое направление как раз таки может стать одним из приоритетов послевоенного восстановления Николаевской области. Какие еще направления считаете перспективными после завершения войны?

Можем в шутку открыть вакансии для "дайверов-разминировщиков" и туристам предлагать нырять и разминировать Черное море. Но если серьезно, приоритетов у нас много, но основные – это восстановление производства и индустриальные парки.

Мы хотим вернуть утраченную легкую и тяжелую промышленность. Будем вкладываться в развитие аграрного сектора, но аграрии – они очень стабильные. Поэтому наша стратегия – это именно индустриализация юга Украины и внедрение ИТ, чтобы повысить качество работы государственных учреждений для частного сектора.

Какие страны сейчас помогают с восстановлением региона?

21 страна сейчас участвует в помощи региону. Основные – это Дания, которая сейчас уже предоставила более 170 миллионов евро помощи и утвердила на следующий год 225 миллионов евро. В общем, все международные партнеры инвестировали в восстановление Николаевской области более 340 миллионов евро. Это кроме прямых работ, помощи и взаимодействия, которая в последний год очень выросла.

В каком состоянии энергосистема Николаевской области?

Мы понимаем, что так называемое перемирие Путина закончится. К чему стоит готовиться? Постоянно предупреждают о том, что и по энергетике будут бить, и по водной инфраструктуре. По вашему мнению, такие же ли приоритеты у них остались?

Враг сменил тактику и бьет по энергетической инфраструктуре. Сейчас они бьют по более уязвимым меньшим подстанциям, чтобы точечно перегрузить нашу систему. Но несмотря на это, сейчас Украина имеет свое дальнобойное, высокоточное оружие, и поэтому я надеюсь, что наши "санкции", как говорит президент, отучат россиян бить по нашей энергетической инфраструктуре.

Начали ли в регионе готовиться к следующему отопительному сезону?

Мы начали готовиться в первый день после того, как закончили отопительный сезон. Это мы делаем уже 5 лет, понимая, что должны в этот период уложиться со всеми подготовительными работами. Мы видим проблематику, видим риски, и у нас уже опыта здесь много, потому что живем под обстрелами. Поэтому готовимся и планируем закончить большинство работ до 1 сентября.

Будете ли развивать распределительную энергетику и на что будете делать ставку?

На самом деле я хочу в этом году закончить с отоплением, диверсификацией, распределительной энергетикой. Дело в том, что Николаевская область дает там более 4 ГВт электричества, использует 300 МВт. То есть, мы в 10 раз больше производим, чем используем, поэтому кормим электричеством еще как минимум несколько регионов.

Наша задача – больше сохранить и защитить то, что у нас есть, для того, чтобы мы могли и в дальнейшем, кроме производства, поставлять электричество в единые энергетические сети Украины.